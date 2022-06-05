Україна може стріляти по російській артилерії навіть на території Росії - експосол США

Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії
Важливо не те, що за ракети постачають до Україну, а те, по яких цілях вони застосовуватимуться, адже російська артилерія, яка веде вогонь по українських позиціях з території РФ, є цілком виправданим об’єктом для ураження.
Про це заявив експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор,- пише Укрінформ.
«Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії», - наголосив колишній посол США в Україні.
В такій ситуації російська артилерія, що стріляє з території РФ, буде цілком виправданими цілями для ураження.
Нагадаємо, протягом 4 червня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донецької області та ще 9 поранили.
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