Україна може стріляти по російській артилерії навіть на території Росії - експосол США

Україна може стріляти по російській артилерії навіть на території Росії - експосол США

Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії

Важливо не те, що за ракети постачають до Україну, а те, по яких цілях вони застосовуватимуться, адже російська артилерія, яка веде вогонь по українських позиціях з території РФ, є цілком виправданим об’єктом для ураження.

Про це заявив експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор,- пише Укрінформ.

«Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні, – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії», - наголосив колишній посол США в Україні.

В такій ситуації російська артилерія, що стріляє з території РФ, буде цілком виправданими цілями для ураження.

Нагадаємо, протягом 4 червня російські окупанти вбили 6 мирних жителів Донецької області та ще 9 поранили.

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