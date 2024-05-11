Україна може відмовитись від членства у НАТО: президент Чехії назвав умову

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи зможе повернути всі свої території які у них були станом на 1991 рік.

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Про це він заявив в інтерв'ю газеті Die Presse.

"Малоймовірно, що Україна зможе повернути собі всю свою територію в межах міжнародно-визнаних кордонів, принаймні в осяжному майбутньому. Українці сьогодні визнають, що такого результату навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому", - заявив Павел.

Крім того, на його думку, після завершення бойових дій постане питання щодо членства України у НАТО. Чеський президент припустив, що Київ може відмовитись від членства в Альянсі, натомість він отримає гарантії безпеки та розміщення західних військ на своїй території.

"Згодом можна вести переговори, тому що членство України в НАТО можна обміняти на щось. Наприклад, на гарантії, коли йдеться про військову присутність", - сказав Павло.

На його думку, "ці дискусії потребуватимуть значних дипломатичних навичок і політичного тиску".

При цьому Павел вважає, що "Росія не задовольниться тільки частиною України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг висловився щодо розміщення військ НАТО в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Кемерон назвав країни, які хочуть підірвати усталений світовий лад.

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