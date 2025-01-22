Україна може виграти війну: Каллас назвала важливу умову

З необхідною підтримкою Євросоюзу Україна здатна виграти війну, яку розпочала Російська Федерація. ЄС повинен показати "фюреру" Володимиру Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас на конференції оборонного агентства ЄС, повідомляє "ЄП".

Євросоюз вже виділив Україні 134 млрд євро. Зокрема, 50 млрд євро на озброєння. Крім того, європейські країни підготували 75 тисяч українських солдатів. Також Брюссель працює над 16-м пакетом санкцій проти Росії. за словами Каллас,ЄС хоче розглянути більше використання знерухомлених активів Росії для допомоги Україні.

"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", – сказала Каллас.

Кая Каллас наголосила: єдина мова, якою говорить Владімір Путін, є мова сили. ЄС має силу, а сукупно економіка країн-членів ЄС у 17 разів більше за російську.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини та палкий прихильник російського "фюрера" Віктор Орбан закликав зняти санкції Європейського Союзу проти агресорки Росії.

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