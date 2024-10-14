Україна може залишитися без імпорту електрики з ЄС, експерт назвав причини

До 9 грудня «Укренерго» повинно підписати контракти з новими незалежними членами наглядової ради.

Секретаріат Енергетичного співтовариства застеріг Україну про можливу втрату сертифікації «Укренерго» відповідно до європейських стандартів. Це може призвести до припинення імпорту електроенергії з Європи.

Про це розповів УП експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він повідомив, що лист до уряду, адресований НКРЕКП як відповідальному органу, має заголовок: «Щодо відповідності "Укренерго" вимогам анбандлінгу».

Енергетичне співтовариство, за словами Харченка, попереджає, що НЕК «Укренерго» може втратити сертифікацію, яка підтверджує відповідність європейським стандартам. Це пов'язано з проблемами в корпоративному управлінні компанії після відставки двох незалежних членів наглядової ради, які вказали на політичний тиск. Крім того, зазначається, що Міненерго надто контролює державні енергетичні компанії, що є порушенням європейських норм.

Сертифікація «Укренерго» є важливою для синхронізації української енергосистеми з європейською (ENTSO-E). Компанія отримала цю сертифікацію напередодні повномасштабного вторгнення. Якщо сертифікація буде скасована, Україна ризикує втратити можливість імпорту електроенергії, що ускладнить інтеграцію національного ринку до Європи.

Олександр Харченко підкреслив, що ця ситуація виникла напередодні зими, коли імпорт з ЄС особливо важливий через загрози російських атак на енергосистему. Він зазначив, що нинішня наглядова рада «Укренерго» не може приймати рішення через відсутність достатньої кількості незалежних членів, і конкурси на їх обрання вже оголошені.

Секретаріат Енергетичного співтовариства наполягає на тому, що до 9 грудня «Укренерго» повинно підписати контракти з новими незалежними членами та привести свій статут у відповідність до європейських стандартів. Також зазначається, що Міністерство енергетики не може одночасно розробляти політики і управляти компанією, що створює конфлікт інтересів.

Якщо ці вимоги не будуть виконані до встановленого терміну, НКРЕКП може повторно відкрити процедуру сертифікації для «Укренерго», що загрожує серйозними наслідками для енергетичної системи України. Харченко підкреслив, що ситуацію ще можна виправити.

Нагадаємо, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що до квітня 2025 року, стане найскладнішим за часи Незалежності України.

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