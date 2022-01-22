Україна може запросити на свою територію британських військових - посол

Прохання про військову допомогу може надійти в разі посилення російської агресії.
Україна розглядає можливість запросити на свою територію військових Великої Британії. Це може статися в разі посилення агресії з боку Росії та військового вторгнення до України.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" сказав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
"Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію", - зазначив Пристайко.
Дипломат зазначив, що подібні прохання надійдуть і до інших західних партнерів України. Київ готовий отримати в допомогу як зброю, обладнання, так і прийняти допомогу іноземних військових.
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