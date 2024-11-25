Україна мусить залишатися вільною й незалежною - Трюдо

Майже через століття після Голодомору українці знову демонструють свій незламний дух перед загрозою смертельної небезпеки.

Про це у зверненні з нагоди 91-х роковин Голодомору заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Коли Канада визнала незалежність України, ми знали тоді й підтверджуємо зараз, що Україна мусить залишатися вільною й незалежною, а її майбутнє повинен вирішувати власний народ. На тлі продовження Росією жорстокого повномасштабного вторгнення Канада готова допомагати Україні до перемоги. Український дух незламний, а підтримка Канадою України - непохитна”, - сказав він.

Глава уряду констатував, що за допомогою Голодомору радянський режим спробував стерти українську ідентичність.

“На тлі цих жахіть українці вистояли, захистивши свою мову, культуру й ідентичність. У 1991-му році, після десятиліть радянського правління й утисків, Україна здобула незалежність. Канада стала першою державою Заходу, яка визнала її свободу”, - нагадав Трюдо.

Він закликав усіх співгромадян дізнаватися більше про Голодомор та “вшанувати мільйони втрачених безневинних життів”. “Зберігаймо солідарність з українцями в Канаді й по всьому світу. Важко здобуту незалежність України не вдасться відібрати”, - підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Канада заявила, що немає жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке вона передає Україні. Тому Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії.