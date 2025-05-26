Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

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Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів скептикам, які вважають, що Київ поперебуває на межі повного краху і невдовзі програє у війні.

Про це міністр сказав у інтерв’ю для Libération.

Сибіга спростував думку про те, що Україна зараз програє у війні.

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«У деяких країнах вважають, що Україна перебуває на межі повного краху. Це неправда. Ми не програємо, Росія не перемагає. Наразі Росія переживає величезні економічні потрясіння. Один день війни коштує їй майже мільярд доларів. Санкції болісні», — розпівів очільник українського МЗС.

Він акцентував, що за три роки повномасштабної війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі на українській території.

Сибіга наголосив, що потрібно усвідомити силу України.

«Економіка працює, державний апарат — також. Ми відновили зернові коридори в Чорному морі й обмежили можливості російського флоту. Ми справді демонструємо безпрецедентну відвагу, героїзм і стійкість», — висловився міністр закордонних справ.

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Перспективи поразки України і закінчення війни

До слова, у квітні під час виступу в Сенаті США головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що зараз важко уявити, що Україна зазнає краху і програє війну. Генерал сказав: «Я не думаю, що українська поразка є неминучою».

На думку очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, історичні приклади таких конфліктів, як в Україні, показують, що досягти миру вдасться не скоро.

Водночас і канцлер Німеччина Фрідріх Мерц висловив думку, що швидкого закінчення війни в Україні не буде.

Своєю чергою Сибіга стверджує, що Україна готова обговорювати будь-який формат, який може привести до закінчення війни вже 2025 року.

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