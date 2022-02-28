Україна на переговорах з Росією вимагатиме вивести всі війська, зокрема з Криму та Донбасу: позиція Арестовича

Все одно поховаємо всіх, тож краще піти добровільно, попередив Арестович.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович висловив свою позицію про те, що держава на переговорах з Росією вимагатиме припинення вогню та виведення всіх російських військ, йдеться, зокрема, про Крим та Донбас.

Про це Арестович заявив 28 лютого.

"Є домовленість сторін усіх трьох – української, російської та білоруської – яка полягає в тому, що, згідно з Віденською конвенцією дипломатичною, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке. Не порушуймо", ­– сказав радник голови ОП.

Він розповів про позицію української сторони на переговорах з російською.

"Позиція наша приблизно зрозуміла. Жодних умов та ультиматумів. Тому що російська сторона хотіла з цього боку зайти, що було дуже смішно, звісно. З боку "ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо". Ми посміялися від душі в Офісі – і вперше відмовили у переговорах. Ось коли вони вдруге попросили – а сам факт, що вони першими просять у нас про переговори, багато про що говорить, на мій погляд – і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися", – розповів Арестович.

"Наші умови зрозумілі. Конкретику ми можемо сказати. Але припинення вогню та виведення всіх російських військ – я думаю, це те, що лежить на столі з нашого боку. (Чи йдеться про Донбас?) Про Донбас і про Крим. Усіх військ з території України. Все одно поховаємо всіх, тож краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас більше 100 тисяч резервістів за добу стали до строю", – розповів радник голови президентського офісу.

Він також додав, що не назвав би це переговорами, а – "консультаціями з нашого боку".

Втрати росіян, які воюють проти України: