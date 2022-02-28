Україна на переговорах з Росією вимагатиме вивести всі війська, зокрема з Криму та Донбасу: позиція Арестовича

Все одно поховаємо всіх, тож краще піти добровільно, попередив Арестович.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович висловив свою позицію про те, що держава на переговорах з Росією вимагатиме припинення вогню та виведення всіх російських військ, йдеться, зокрема, про Крим та Донбас.
Про це Арестович заявив 28 лютого.
"Є домовленість сторін усіх трьох – української, російської та білоруської – яка полягає в тому, що, згідно з Віденською конвенцією дипломатичною, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке. Не порушуймо", – сказав радник голови ОП.
Він розповів про позицію української сторони на переговорах з російською.
"Позиція наша приблизно зрозуміла. Жодних умов та ультиматумів. Тому що російська сторона хотіла з цього боку зайти, що було дуже смішно, звісно. З боку "ви там капітулюйте, а потім ми з вами розмовлятимемо". Ми посміялися від душі в Офісі – і вперше відмовили у переговорах. Ось коли вони вдруге попросили – а сам факт, що вони першими просять у нас про переговори, багато про що говорить, на мій погляд – і пообіцяли зняти попередні умови, ми на це погодилися", – розповів Арестович.
"Наші умови зрозумілі. Конкретику ми можемо сказати. Але припинення вогню та виведення всіх російських військ – я думаю, це те, що лежить на столі з нашого боку. (Чи йдеться про Донбас?) Про Донбас і про Крим. Усіх військ з території України. Все одно поховаємо всіх, тож краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас більше 100 тисяч резервістів за добу стали до строю", – розповів радник голови президентського офісу.
Він також додав, що не назвав би це переговорами, а – "консультаціями з нашого боку".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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