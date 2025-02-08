Знищення ворожих дронів: Зеленський анонсував нові методи

Президент України повідомив про прогрес у боротьбі з безпілотниками.

Україна активно розробляє технології для боротьби з безпілотниками та вже досягла значного прогресу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.

"Ми зараз працюємо над однією технологією проти дронів, і ми там дуже близькі до позитивних результатів. І я вже бачив позитивний результат, але важливо його розробити, щоб він масово був позитивний, а не одноразово", - розповів голова держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські безпілотники ZEUS і HADES офіційно кодифіковані та допущені до використання в підрозділах ЗСУ.

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