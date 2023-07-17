Україна на саміті у Вашингтоні може отримати своє запрошення до НАТО — Волкер 

Наразі у партнерів немає чіткого розуміння того, в якій ситуації перебувають українці.

Союзники готуються до сценарію, за якого Україну запросять до НАТО на наступному саміті Альянсу, який відбудеться 2024 року у Вашингтоні.

Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в етері телеканалу "Еспресо".

З його слів, наразі у партнерів немає чіткого розуміння того, в якій ситуації перебувають українці, але до наступного року Київ отримає одноголосну підтримку з боку всіх країн-учасниць НАТО.

"Звісно, можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема, їхню реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу і саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування", — сказав він.

Окремо Курт Волкер додав, що 30 із 32 членів Альянсу підтримують Україну на її шляху і виступають за те, щоб вона стала повноцінним членом оборонного союзу. Лише США і Німеччина частково утримуються, але за рік усе може значно змінитися.

"Вони є дуже важливою частиною НАТО. Сподіваюся, що в майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту НАТО у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка членства України", — додав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден підтвердив, що союзники України домовилися гарантувати безпеку України до її вступу до Альянсу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що довгострокові гарантії безпеки для України, які західні союзники погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, мають "найефективніше переконати" російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Читайте також: