Україна на засіданні Ради Європи вимагатиме негайних додаткових санкцій проти РФ до допомоги для себе

Україна на засіданні Ради Європи вимагатиме негайних додаткових санкцій проти РФ до допомоги для себе

Українська дипломатія працює нон-стоп для захисту держави та громадян.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба виступить онлайн 25 лютого як спеціальний гість на засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах.

Про це повідомили в міністерстві.

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"Ключові теми: негайне запровадження додаткових санкцій проти Росії, аби змусити її припинити збройне вторгнення на українську територію; надання Україні оборонної зброї, фінансової та гуманітарної підтримки", – йдеться у повідомленні.

"Збройні Сили та всі інші сили національної оборони України дають відсіч повномасштабному нападу Російської Федерації, ворожа армія несе втрати, ми утримуємо стратегічні позиції. Дипломатія пліч-о-пліч стоїть із армією, максимально мобілізуючи дипломатичний, санкційний тиск на Москву і постачання зброї до України, аби змусити Росію припинити агресію", – заявив Кулеба.

Він також планує провести 25 лютого низку телефонних розмов з іноземними колегами.