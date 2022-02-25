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Україна на засіданні Ради Європи вимагатиме негайних додаткових санкцій проти РФ до допомоги для себе

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Україна на засіданні Ради Європи вимагатиме негайних додаткових санкцій проти РФ до допомоги для себе

Українська дипломатія працює нон-стоп для захисту держави та громадян.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба виступить онлайн 25 лютого як спеціальний гість на засіданні Ради Європейського Союзу в закордонних справах. 

Про це повідомили в міністерстві.

"Ключові теми: негайне запровадження додаткових санкцій проти Росії, аби змусити її припинити збройне вторгнення на українську територію; надання Україні оборонної зброї, фінансової та гуманітарної підтримки", – йдеться у повідомленні.

"Збройні Сили та всі інші сили національної оборони України дають відсіч повномасштабному нападу Російської Федерації, ворожа армія несе втрати, ми утримуємо стратегічні позиції. Дипломатія пліч-о-пліч стоїть із армією, максимально мобілізуючи дипломатичний, санкційний тиск на Москву і постачання зброї до України, аби змусити Росію припинити агресію", – заявив Кулеба.

Він також планує провести 25 лютого низку телефонних розмов з іноземними колегами.

Українська дипломатія працює нон-стоп для захисту держави та громадян Dmytro Kuleba: «Збройні Сили та всі інші сили...

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Пʼятниця, 25 лютого 2022 р.

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