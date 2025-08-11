Завершення війни в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

США наполягають на замороженні війни в Україні з визнанням демаркаційної лінії, але не лінії держкордону. Такі пропозиції задовольняють Київ і це поступово наближає державу до корейського варіанту завершення війни.

Таку думку висловив військовий експерт, співголова ГІ «Права Справа» Дмитро Снєгирьов, повідомляє «Еспресо».

Експерт зазначив, що скоріш за все, «ми поступово наближуємося до корейського варіанту завершення війни». За його словами, пропозиції з американського боку, як це не парадоксально, задовольняють Україну.

«Мовиться не про закінчення війни в класичному розумінні, тобто підписання договору, на чому і робить акцент РФ, бо це де-юре — визнання лінії державного кордону, фактична відмова від територій. Американська сторона наполягає на замороженні конфлікту: визнання демаркаційної лінії, але не лінії держкордону. Відповідно, ці умови дають підстави нівелювати основні загрози російської сторони«, — пояснив Снєгирьов.

Він нагадав, як раніше президент Росії Володимир Путін та інші високопосадовці з країни-агресорки заявляли: «Ахто буде підписувати від України?», стверджуючи про начебто нелегітимність президента Володимира Зеленського та наполягаючи на проведенні виборів. Таким чином росіяни затягували характер припинення війни.

На думку експерта, запропонований Вашингтоном сценарій має задовольнити сценарій Москви щодо«нелегітимності» української влади.

«Сценарій, які пропонують американці щодо урахування лінії розмежування та фактичного припинення активних бойових дій, але невизнання де-факто та де-юре втрачених територій, має повністю задовольняти російський сценарій щодо нелегітимності української влади», — сказав Снєгирьов.

Він переконаний, що цей сценарій в історичній перспективі залишає можливість повернення Україні територій. Як приклад експерт навів історичний досвід Франції, коли державі повернули Ельзас та Лотарингію через 40 років після німецької окупації. А сама Німеччина після 50 років радянської окупації об’єдналася в єдину країну.

«Такі сценарії для нас були б найідеальнішими», — вважає Снєгирьов.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та Путін 15 серпня проведуть зустріч в американському штаті Аляска. Говоритимуть про війну в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч Трампа з Путіним стосуватиметься питань гарантій безпеки, а також визнання того, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє та визначати геополітичну позицію. Рютте припустив, що «остаточної угоди» щодо припинення війни РФ проти України ще не буде.

За словами американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, під час зустрічі в Алясці Трамп і Путін обговорюватимуть так званий обмін територіями між Україною та Росією.

Раніше сам президент США заявляв, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

На таку заяву Трампа відреагував Зеленський, який фактично відхилив пропозицію президента США.