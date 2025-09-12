"Україна наближається до миру щодня": президент Фінляндії оцінив перспективи завершення війни

Александр Стубб / © Getty Images

Реклама

Війна в Україні розвивається за сценарієм, що нагадує рух «два кроки вперед, один назад». З перспективи миру українці щодня стають до нього ближче.

Про це заявив президент Фінляндії Александра Стубба в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

«Якщо дивитися з перспективи миру, то ми (ред. „Україна“) щодня стаємо ближче до нього. Але інколи здається, що робимо два кроки вперед і один назад. Якщо говорити про мирні переговори, то коли президент Трамп прийшов до влади, сталося багато подій. Думаю, Путін провалив усі свої стратегічні цілі», — зазначив президент Фінляндії.

Реклама

Нагадаємо, на думку Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін зупинить війну проти України лише тоді, коли зрозуміє, що його ресурси вичерпано.

Російська Федерація нібито готова надалі продовжувати мирні переговори щодо України. Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков. За його словами, взаємодія переговорних груп Москви та Києва опинилася на паузі. Втім, каже Пєсков, канали для спілкування налагоджені.

Також президент Володимир Зеленський жартома зауважив, що візити спецпредставника президента США Кіта Келлога до Києва протидіють повітряним атакам Росії не гірше, ніж американські ЗРК Patriot.