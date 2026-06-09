Україна наблизилась до ЄС, але є нюанс: ЗМІ розкрили головну перепону

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У межах технічних консультацій щодо вступу України до Євросоюзу вдалося погодити більшість вимог Угорщини. Втім, питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з Брюсселем.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників, минулого тижня під час технічних консультацій вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта. Зазначається, що один із пунктів, про який досі не вдалося домовитися, — це представництво національної меншини в парламенті. Це питання поки що винесене за дужки й Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів про євроінтеграцію України.

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Водночас сторони домовилися звернутися до Ради Європи та ОБСЄ за роз’ясненнями, яким чином це може бути реалізовано. Це питання може виникнути знову вже під час ведення переговорів щодо першого кластера, який і стосується зокрема прав людини.

Зазначається, що деяких країнах ЄС (Хорватія, Румунія, Словенія) виборча система побудована таким чином, що діють спеціальні квоти для представників меншин.

За інформацією «Суспільного», Болгарія так само планує висунути вимоги до Україні в питанні нацменшин.

«Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. В них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову». — повідомив один із дипломатів ЄС,

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У румунському постійному представництві при ЄС не відповіли на запит «Суспільного».

Зауважимо, що у середу посли ЄС на засіданні збираються погодити так звану переговорну позицію щодо першого кластера переговорів про вступ для України. Тобто список проміжних і кінцевих вимог.

Вступ України до ЄС — що відомо

На початку червня Угорщина зняла вето, яке перешкоджало вступу України до Європейського Союзу, і це відкриває шлях до початку першого кластера переговорів. Подія, на яку довго чекав Київ, може стати великим особистим ударом для «фюрера» РФ Володимира Путіна.

ЄС розпочав підготовку до відкриття першого кластера переговорів про вступ України. Він охоплює охоплює фундаментальні питання — такі як верховенство права, функціонування демократичних інституцій, реформу державного управління та інші ключові сфери, необхідні для подальшого просування України на шляху до членства в Євросоюзі.

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За даними ЗМІ, в Люксембурзі 15 червня відбудуться дві окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера «Основи» для України та Молдови.

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