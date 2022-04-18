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Україна надала відповіді на першу частину опитувальника щодо членства в ЄС: які будуть наступні кроки

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Україна надала відповіді на першу частину опитувальника щодо членства в ЄС: які будуть наступні кроки

Associated Press

Незабаром Єврокомісія презентує свою думку, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям.

Україна відправила першу частину заповненого опитувальника, за яким будуть оцінювати, чи можна їй надати статус країни-кандидата в члени ЄС. Тепер Україна працює над другою частиною.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, Україна впродовж тижня працювала над відповідями і сьогодні, 18 квітня, направила Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника. Друга частина має бути готова якнайшвидше.

"Україна надала відповіді на першу частину опитувальника щодо членства в Євросоюзі. Опитувальник складається з двох частин: перша містить політичні та економічні критерії, а друга – охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС", - заявила вона.

 Ольга Стефанішина уточнила, що Україна проаналізувала всі останні опитувальники, які Європейська комісія надавала іншим державам. Це допомогло у максимально стислі терміни підготувати відповіді.

Наступні кроки, за її словами, будуть такими:

  • Європейська комісія отримує та аналізує відповіді на опитувальник від української сторони;
  • Єврокомісія презентує свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статусу кандидата;
  • Лідери ЄС, базуючись на думці Європейської комісії, остаточно мають ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС.

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