Україна надала відповіді на першу частину опитувальника щодо членства в ЄС: які будуть наступні кроки

Україна надала відповіді на першу частину опитувальника щодо членства в ЄС: які будуть наступні кроки

Незабаром Єврокомісія презентує свою думку, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям.

Україна відправила першу частину заповненого опитувальника, за яким будуть оцінювати, чи можна їй надати статус країни-кандидата в члени ЄС. Тепер Україна працює над другою частиною.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, Україна впродовж тижня працювала над відповідями і сьогодні, 18 квітня, направила Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника. Друга частина має бути готова якнайшвидше.

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"Україна надала відповіді на першу частину опитувальника щодо членства в Євросоюзі. Опитувальник складається з двох частин: перша містить політичні та економічні критерії, а друга – охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС", - заявила вона.

Ольга Стефанішина уточнила, що Україна проаналізувала всі останні опитувальники, які Європейська комісія надавала іншим державам. Це допомогло у максимально стислі терміни підготувати відповіді.

Наступні кроки, за її словами, будуть такими:

Європейська комісія отримує та аналізує відповіді на опитувальник від української сторони;

Єврокомісія презентує свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статусу кандидата;

Лідери ЄС, базуючись на думці Європейської комісії, остаточно мають ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.