Україна хоче перенести переговори з Росією на листопад: подробиці від ЗМІ / © ТСН.ua

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Україна намагається домогтися перенесення наступного раунду тристоронніх переговорів зі США та Росією щонайменше на тиждень раніше. Крім того, Київ наполягає на участі представника Європейського Союзу, попри небажання Москви бачити європейців за столом переговорів.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорного процесу.

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За інформацією видання, російська сторона не хоче бачити європейців за столом переговорів на першій зустрічі.

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«Але наші їх привезуть і прямо у режимі реального часу будуть там в Абу-Дабі брифувати. Проблема європейців у тому, що у них немає визначеного представника, а значить, всі ці посланці можуть працювати тільки на прийом сигнала. У них нема мандата хоч щось вирішувати», — зазначив співрозмовник видання.

В УП нагадали, що новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією планують провести в Абу-Дабі (ОАЕ) після американських проміжних виборів до Конгресу, орієнтовно після 10-листопада.

Але у виданні з’ясували, що офіційний Київ зараз намагається переконати росіян за допомогою США погодитися на зустріч хоч на тиждень раніше.

«У грудні кожен тиждень буде важливим. Коли в тебе нема світла, води чи опалення, то всі дні грають роль», — каже інсайдер видання.

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За інформацією УП, остаточного підтвердження переносу дати від Москви ще не було.

Київ не очікує швидкого мирного рішення

В українській переговорній команді не розраховують, що перша зустріч принесе конкретні домовленості. За оцінками співрозмовників видання, для початку предметної роботи може знадобитися щонайменше кілька раундів переговорів.

Натомість неофіційно на Банковій у коментарі журналістам зізнаються: росіяни досі вірять, що «зможуть нас дотиснути цієї зими».

Очікується, що під час першої зустрічі оновлені склади делегацій знайомитимуться та узгоджуватимуть позиції. На другому раунді може розпочатися повноцінне обговорення, а вже під час третього — з’явитися перші реальні рішення.

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«Нам треба показати картину того, як виглядатиме ця частина світу, як Україну будуть захищати, яка буде співпраця з НАТО чи що там ще буде. У нас всередині країни довіра до Трампа тільки на 6% вища, ніж довіра до Путіна. Просто під запевнення Трампа тут ніхто нічого не зробить», — зазначає джерело видання.

Співрозмовники УП в дипломатичній команді Зеленського переконують, що спецпредставники Трампа Кушнер і Віткофф передали Путіну ідею обговорити нову модель безпеки, і той начебто навіть погодився це зробити.

Крім того, на двох останніх зустрічах від ЄС нарешті приблизно окреслився представник на переговорах від Євросоюзу, яким може стати керівник кабінету та найближчий помічник президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт.

За інформацією видання, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також пояснював американській стороні, що майбутня мирна угода має бути прийнятною не лише для мешканців Донбасу, а й для жителів Харкова та Дніпра, які можуть опинитися під загрозою подальшої російської агресії після ймовірного перемир’я.

«Після Донбасу вони наступні, і якщо жителі цих регіонів подивляться на нашу „формулу миру“ й скажуть: „Окей, нас це влаштовує“, — тоді це справді буде працююча історія», — переповідає слова Арахамії джерело видання.

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що тристоронні переговори щодо України відбудуться у першій половині листопада в Абу-Дабі.

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