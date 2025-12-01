Трамп і Зеленський / © Getty Images

Після зустрічі української та американської делегацій у Флориді поки не визначено, де і коли відбудеться наступний раунд переговорів щодо мирної угоди. Але робочі контакти між Україною та США не припиняються.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

«Робочі контакти не припиняються навіть між зустрічами. Тобто те, що ми зустрілися в Женеві і зараз зустрілися в Флориді, не означає, що в проміжку не було робочих контактів. Вони є постійно», — сказав співрозмовник.

Крім того, українська сторона на переговорах наголошувала на важливості особистого контакту між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, щоб визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні.

Нагадаємо, 30 листопада розпочалася зустріч американської та української делегацій. Секретар РНБО Рустем Умєров очолює українську делегацію замість колишнього голови ОП Андрія Єрмака.

Мета цієї зустрічі — остаточно узгодити позиції США та України щодо проєкту мирної угоди, перед тим як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на переговори з Путіним.

The Telegraph перед цим написав, що Дональд Трамп відправив Віткоффа і свого зятя до Москви, аби передати особисто Путіну, що США готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями в обмін на те, що РФ підпише мирну угоду.

Путін нещодавно заявив, що для Росії юридичне визнання «російськими» Криму і Донбасу буде одним з ключових питань у переговорах про мирний план.