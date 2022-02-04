Україна направила до Німеччини офіційне прохання про надання зброї зі списком всього необхідного

Україна направила до Німеччини офіційне прохання про надання зброї зі списком всього необхідного

Наголошується, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру".

Посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до Бундестагу з проханням надати оборонне озброєння, в якому перерахувала конкретний список необхідного.

Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

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Видання зазначає, що копію листа направили також і до Міністерства оборони Німеччини. У ньому, зокрема детально перераховано ті оборонні засоби, які Україна сподівається отримати від Німеччини.

"Тепер в уряду є список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)". Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення і камер спостереження", — пише Süddeutsche Zeitung.

Як повідомляється, до списку також включили транспортні засоби: авто "з підвищеним протимінним захистом" та карети швидкої допомоги.

Крім того, Україна просить Німеччину надати роботи для знешкодження вибухових пристроїв, системи дистанційного підриву, цифрові радіостанції, радіолокаційні та розвідувальні станції, підводні локатори, а ткож протиснайперські та протимінні системи.

Водночас видання зазначає, що цей список ще не повний. Наголошується, що усі запити є "системами зброї оборонного характеру". Через "надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії" Київ просить розглянути цю заявку якомога швидше.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Після цього заступник очільника парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Александер Ламбсдорфф пояснив, чому Німеччина відмовляється надавати Україні зброю. Так, за його словами країна намагаєтся врегулювати конфлікт між Україною та Росією дипломатичним шляхом.

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