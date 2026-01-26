Україна направила до Інтерполу документи на розшук Міндіча і Цукермана

Інтерпол / © Associated Press

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили документи для оголошення в Інтерполі Тимура Міндіча і Олександра Цукермана, підозрюваних у справі «Мідас» щодо корупції в енергетиці.

Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко Укрінформу.

«Так, направили.На сайті Інтерполу не обов’язково виставляти „червону картку“. Є прихований період, коли вона виставляється, тобто фактично діє, але публічної інформації про це немає», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фігурантові корупційної справи в енергетиці бізнесмену Тимуру Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Бізнесмен залишив територію України за кілька годин до обшуків НАБУ.