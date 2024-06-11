Україна найближчим часом отримає від Німеччини додаткові системи ППО — Шольц

Протягом найближчих тижнів та місяців Німеччина поставить Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard, а також ракети та боєприпаси.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

За його слвоами, нйнагальніша потреба української армії зараз - це боєприпаси, зброя, а особливо ППО.

"Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо до України третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси - все це в наступні місяці поїде до України", - сказав Шольц.

Він також додав, що після 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні військову допомогу на суму 30 млрд євро, наступні мільярди підуть на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, у Берліні 11 червня стартувала конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference – за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца.

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