Україна найближчим часом очікує позитивне рішення щодо євроінтеграції – Зеленський

Зеленський після розмови з Фон дер Ляєн / © Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом очікує позитивне рішення щодо подальшого євроінтеграційного шляху.

Про це він повідомив після телефонної розмови з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу. Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні. Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Дякуємо всім, хто підтримує Україну зараз та не мовчить”, – заявив Зеленський.

За його словами, під час розмови обговорювалася дипломатична робота, спрямована на зупинення російської агресії та гарантування безпеки українцям.

“Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами”, – додав президент.

Окремо Зеленський наголосив, що серед ключових тем була євроінтеграція України. “Говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом”, – підкреслив він.

Раніше європейські дипломати прогнозували, що “безвихідна ситуація” з членством України в ЄС може бути вирішена вже найближчим часом.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп зміг вплинути на прем’єра Угорщини Віктора Орбана та переконати його зняти вето на вступ України до ЄС.