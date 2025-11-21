- Дата публікації
Україна назвала свої "червоні лінії" щодо переговорів з РФ
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність працювати над мирним планом і вкотре озвучила свої принципи.
Заступниця постпреда України при Організації Об’єднаних Націй Христина Гайовишин під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН озвучила українські «червоні лінії» у мирних переговорах з Росією.
Про це свідчить трансляція засідання, яке скликали у зв’язку з масованими російськими обстрілами України 19 листопада.
«Ми ніколи не визнаємо — ані офіційно, ані будь-яким іншим чином — тимчасово окуповану РФ територію України російською. Наша земля не продається», — сказала Гайовишин.
Україна також не погодиться на будь-які компроміси, що підривають її ідентичність чи мову.
Заступниця постпреда України при ООН підкреслила, що Київ готовий до конструктивних мирних переговорів, зокрема на рівні лідерів, але «українські червоні лінії є чіткими й непорушними».
Нагадаємо, напередодні одразу кілька західних видань оприлюднили дані від джерел, обізнаних з обговоренням «мирного плану» США щодо припинення війни між Росією та Україною.
Паралельно NBC News повідомило, що президент Дональд Трамп уже й схвалив цей план.
Більшість із оприлюднених ЗМІ пунктів нового «мирного плану» вже лунали раніше — в основному як російські пропозиції.
За даними Axios, одним із пунктів є фактичне визнання США російського контролю над Кримом і всім Донбасом.
Telegraph з посиланням на джерела, знайомі зі змістом потенційної угоди, пише, що Росія може перераховувати Києву орендну плату за фактичний контроль над Донбасом, характеризуючі описану схему як «гроші за землю».