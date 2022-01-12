Україна не агресор, а жертва: що сказала "срібляста лисиця" зі США про переговори з Росією

Україна не агресор, а жертва: що сказала "срібляста лисиця" зі США про переговори з Росією

У США назвали пропозиції Росії "неприйнятними" і закликали до деескалації.

У Брюсселі закінчилося чотиригодинне засідання Ради Росія-НАТО. За його підсумками заступниця державного секретаря США Венді Шерман зробила низку важливих заяв.

Принципи європейської безпеки

"Сьогодні під час Ради НАТО-Росія я знову розповіла про фундаментальні принципи міжнародної та європейської системи безпеки: кожна країна має суверенне право обирати свій шлях", — написала Шерман у Twitter.

За її словами, кожна країна може сама вибирати, до якого союзу приєднуватися.

Пропозиції РФ неприйнятні

Венді Шерман назвала деякі ключові російські пропозиції щодо так званих гарантій безпеки " неприйнятними". Зокрема, пропозицію про відмову від розширення НАТО на Схід і повернення кордонів Альянсу до меж 1997 року.

Також вона запевнила Київ у прихильності США до принципу "нічого про Україну без України".

"Ми не ухвалимо жодних рішень про Україну без України, про НАТО — без НАТО, або про ОБСЄ — без ОБСЄ", — зазначила вона.

Україна — не агресор, а жертва агресії

Шерман назвали заяви Кремля, що курс України до НАТО загрожує безпеці Росії дезінформацією і пропагандою.

"РФ проводить все більш агресивну риторику, поширює дезінформацію і пропаганду, що це Україна шукає конфлікту, а не Росія. Це неправда", — зазначила заступниця державного секретаря США.

Вона нагадала, що це саме Росія окупувала Крим у 2014 році і підтримує конфлікт на Донбасі. Також Шерман звернула увагу, що досі 100 тисяч російських військових сконцентровані біля українських кордонів.

Росія не погодилася на деескалацію

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Москва не підтвердила зобов'язання відвести свої війська від кордонів України.

"Росія не дала зобов'язань щодо деескалації, однак і не заявила, що її не буде", — сказала Шерман.

За її словами, Росії потрібно зробити вибір між деескалацією та конфронтацією. Вона сподівається, що Кремль "піде шляхом дипломатії".

"Росія є могутньою країною. Але той факт, що вони відчувають загрозу з боку України — важко зрозуміти, відверто кажучи. Навіщо їм потрібні 100 тис. військовослужбовців на кордоні з Україною, які, за їхніми словами, призначені не для вторгнення, а для навчань. Сьогодні вранці надходили повідомлення про проведення навчань з бойовою стріляниною. Йдеться про вторгнення? Про залякування? Це все не сприяє досягненню дипломатичного рішення", — говорить заступниця держсекретаря.

Наслідки вторгнення

За словами Шерман, країни НАТО на зустрічі у Брюсселі знову попередили Росію про жорсткі заходи у разі повномасштабного вторгнення до України.

"Подальше вторгнення Росії до України призведе до значних витрат і наслідків, які будуть набагато серйознішими, ніж ті, що були у 2014 році", — сказала вона.

Зокрема, йдеться про економічні санкційні заходи, які "значно вплинуть на російську фінансову та економічну систему".

Хто така Венді Шерман

Як повідомляє ВВС-Україна, 72-річну Венді Шерман у Вашингтоні називають "сріблястою лисицею". Таке прізивсько вона отримала на переговорах з Іраном. Прізвисько підхопили і у Держдепі. Там навіть якось вдягали на переговори футболки з написом "срібляста лисиця".

Getty Images

Американські політики відзначають надзвичайну кмітливість Шерман, а також її жорсткість, коли на це є необхідність.

За президента Білла Клінтона вона працювала над угодою з Північною Кореєю про ядерну зброю.

У 2011 році, за президентства Барака Обами, Шерман очолювала американську делегацію на ядерних переговорах з Іраном. У 2015 їй вдалося домогтися підписання історичної угоди між Іраном та США, Британією, Францією, Німеччиною, Китаєм та Росією.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі на тлі нарощення Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки у Європі.

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