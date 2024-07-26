Україна не братиме участь у засіданнях Радбезу ООН під головуванням РФ

Україна більше не братиме участі у засіданнях Ради безпеки ООН під головування РФ, за виключенням, якщо для цього будуть "обґрунтовані причини".

Про це йдеться у повідомленні на сайті представництва.

У повідомленні вказується, що вийнятком може бути необхідність доведення до Ради термінової інформації, як це було після недавнього удару Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Зазначимо, що у четвер РФ хотіла провести засідання Радбезу ООН для "засудження військової допомоги Києву". Україна не буде брати у ньому участь, оскільки Росія використовує цей майданчик для виправдання своєї військової агресії.

"Делегація України також повторює свою принципову позицію щодо незаконності зайняття Російською Федерацією постійного місця СРСР у Раді Безпеки. Отже, Росія не має права ні з юридичної, ні з моральної точки зору обіймати посаду голови Ради Безпеки", – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо ядерної безпеки і ЗАЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи.

Читайте також: