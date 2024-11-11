Україна не була проінформована про розмову Трампа з Путіним — МЗС

Повідомлення, що Україна знала про цю розмову та схвалила її не відповідає дійсності.

Київ не був заздалегідь проінформований про першу розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним, під час якої сторони обговорювали агресію проти України.

Про це пише видання Reuters.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило про розмову між Трампом та Путіним. Також видання стверджує, що Україна була проінформована до того, як ця розмова відбулася і не буле проти цього.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що це не відповідає дійсності, оскільки Київ нічого не знав про потенційну розмову між Трампом та Путіним.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп вперше після перемоги на виборах провів розмову з російським диктатором Путіним.

Крім того, ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников заявив, що сторони не повідомляють про розмову Трампа з Путіним через важливість її конфіденційності і делікатність самої теми.

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