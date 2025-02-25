“Україна не другорядне питання”: британський політик застеріг США від стратегічної помилки

Будь-які уявлення нової адміністрації США про те, що Україна – лише “другорядне питання”, є стратегічно помилковими.

Таку думку висловив лідер Консервативної партії у 2001-2003 роках Іан Данкан Сміт для Telegraf.

За його словами, те, що відбувається в Україні, безпосередньо впливає на Тайвань.

“Сі Цзіньпін спостерігав, як Захід у хаосі покинув Афганістан, і тепер стежить за тим, як США готуються залишити Україну. Саме тому Китай підтримує Москву, допомагаючи налагодити військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, а також купуючи російську нафту і газ”, – зазначив Сміт.

Британський політик розповів, що перед виборами у США запитав одного з ключових членів команди Дональда Трампа, яким буде його підхід до Китаю та Росії. Він отримав відповідь, що Трамп не займається стратегіями – він займається людьми.

На думку Сміта, Трамп прагне укладати угоди з “сильними” лідерами, які демонструють свою владу. Саме тому він відчуває повагу до Путіна та Сі Цзіньпіна.

За словами політика, вплив Китаю розширюється, а демократія слабшає. Він наголосив, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Вашингтона мав би чітко пояснити, що Україна – це частина глобальної безпеки.

“Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань. Він повинен нагадати Трампу про спадщину Рональда Рейгана – останнього великого американського президента, який разом із Маргарет Тетчер надихнув Європу на зміцнення оборони і зрештою сприяв краху СРСР”, – підсумував Сміт.

Нагадаємо, різкий розворот нової влади Сполучених Штатів в сторону Росії здивував не тільки європейські країни та Кремль, а також Китай.

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