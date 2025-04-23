Україна не хоче замороження війни: експерт пояснив, чому рано говорити про підписання мирних угод

США не готові до мирної угоди з Росією / © ТСН

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США наразі не готові брати участь у підписанні фінальної мирної угоди щодо війни Росії проти України, оскільки переговори ще далекі від завершення.

Про це заявив речник Українського Конґресового Комітету Америки Андрій Добрянський в етері телеканалу «КИЇВ24».

За його словами, «на будь-яку угоду працюють речники, радники місяцями чи роками, щоб дістатися до певного моменту, коли буде підпис».

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Добрянський також прокоментував спекуляції щодо можливої зустрічі Зеленського з Путіним, яка, за словами окремих джерел, нібито обговорювалась у Лондоні.

«Для лідерів це не їхня праця — обирати кожне слово. Це робота для радників. Якщо немає погоджених рішень — зустріч не має сенсу», — зазначив він. Дипломат підкреслив, що команда України чітко вказує: поки рано говорити про підписання угод, адже «нічого ще не є домовлене».

За словами Добрянського, у деяких західних політичних колах може йтися про спробу досягти «замороження конфлікту» з метою відновлення економічної співпраці з Росією. Але така позиція виглядає суперечливо, з огляду на те, що США ніколи не мали глибоких економічних зв'язків із РФ — ані до 2014 року, ані після.

Нагадаємо, американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки запропонували Росії та Україні мирну угоду, яка передбачає обмін деякими територіями та заморожування конфлікту приблизно на нинішніх лініях зіткнення.