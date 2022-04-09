"Україна не має часу чекати": Зеленський повідомив світу, що змусить Росію шукати мир

Президент наголосив, що демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще може стягувати на українську землю нові військові сили та техніку. Це означає, що потрібно ще більше санкцій та ще більше зброї для України.

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 9 квітня.

"На всіх міжнародних переговорах, в усіх контактах з лідерами світу протягом цих 45 днів я обовʼязково піднімаю три теми. Перше – конкретна допомога нашій обороні. Друге – конкретна допомога нашим людям. Третє – конкретні гарантії безпеки для нашої держави, яка точно переможе у цьому протистоянні", – повідомив Зеленський.

"Звісно, не від усіх я чую конкретні відповіді на свої конкретні запитання. Але щодня позитиву для України все більше. Проте, ще не настільки більше, щоб можна було точно визначити терміни закінчення цієї війни. Росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях і стягувати на нашу землю нові військові сили та нову техніку. І це означає, що потрібно ще більше санкцій. Ще більше зброї для нашої держави", – наголосив президент України.

Серед пріоритетних завдань для української дипломатії, для всіх контактів з партнерами – запровадження ще болісніших обмежень грошових потоків Росії, сказав голова держави.

"Передусім це стосується нафтового бізнесу. Демократичний світ точно може відмовитися від російської нафти і зробити її токсичною для усіх інших держав. Саме нафта – одне з двох джерел російської самовпевненості, їхнього відчуття безкарності. Інше джерело – газ – також з часом буде перекрите. Це просто неминуче. Не тільки з безпекових, але і з екологічних міркувань", – переконаний Зеленський.

"Але Україна не має часу чекати. Свобода не має часу чекати. Коли тиранія розпочала агресію проти усього, на чому тримався мир в Європі, потрібно діяти негайно. Потрібно діяти принципово. І нафтове ембарго має бути першим кроком. Причому на рівні всіх демократичних держав, усього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргумент – шукати мир, припинити безглузде насильство", – резюмував український президент.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 45-го дня війни

Нагадаємо, Зеленський у відеозверненні також зазначив, що на 45-й день війни жо Києва приїжджають світові політичні лідери, зокрема британський прем'єр Борис Джонсон, канцлер Австрії Карл Нехаммер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За словами президента, у Москві навіть не могли уявити, що в Києві відбуватимуться такі події.

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