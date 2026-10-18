Україна не має доступу до Starshield для ударів по Росії: Рубіо зробив заяву

Рубіо / © Associated Press

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Україна наразі не має доступу до американської супутникової системи Starshield для здійснення далекобійних ударів по території Росії. Водночас Київ звертався до Вашингтона з відповідним проханням.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами 18 жовтня.

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За словами очільника американської дипломатії, українська сторона зацікавлена у використанні військової супутникової системи для проведення операцій на значній відстані.

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Рубіо підтвердив, що Україна зверталася з проханням надати такий доступ, однак наразі відповідного дозволу немає.

Що відбувається зі Starshield в Україні

Заява Рубіо пролунала на тлі повідомлень про обмеження роботи супутникового зв'язку Starshield, який українські військові використовують для управління безпілотниками та виконання бойових завдань.

Раніше стало відомо, що термінали супутникового зв'язку втрачали з'єднання під час руху на високій швидкості. Це ускладнило використання українських дронів, зокрема перехоплювачів російських безпілотників.

За повідомленнями українських фахівців, обмеження стосувалися швидкості руху терміналів — приблизно 160 км/год.

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15 жовтня джерела у Міністерстві оборони України повідомили про відновлення роботи Starshield у русі. Водночас переговори з партнерами щодо причин обмежень тривали.

Чи причетний Білий дім до обмежень

16 жовтня агентство Reuters із посиланням на американських і західного посадовців повідомило, що розпорядження обмежити роботу Starshield для українських військових надійшло з Білого дому.

За інформацією журналістів, керівництво Пентагону отримало вказівку сповільнити роботу супутникового сервісу, який Україна використовує на полі бою.

Водночас Рубіо поставив під сумнів твердження про навмисне обмеження супутникового зв'язку для України.

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Starshield є військовим супутниковим сервісом компанії SpaceX. Він призначений для захищеного зв'язку та виконання завдань у сфері національної безпеки.

Важливо, що заява Рубіо про відсутність доступу стосується саме використання Starshield для далекобійних ударів по Росії. Вона не означає, що всі термінали цієї системи перестали працювати на території України.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

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