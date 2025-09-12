Україна не має наслідувати досвід Фінляндії: Стубб прокоментував можливі сценарії завершення війни

Президент Фінляндії Александер Стубб

Реклама

Президент Фінляндії Александер Стубб прокоментував можливі сценарії для України, провівши паралелі з історичним досвідом своєї країни. Він заявив, що після закінчення війни Україна має зберегти не тільки свою незалежність, а й усі свої території.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв’ю ведучій «1+1» Наталії Мосейчук.

Наталія Мосейчук запитала Александра Стубба, чи спіткає Україну такий самий сценарій, що й Фінляндію, якій свого часу довелося віддати 10% своєї території, щоб зберегти незалежність від Росії.

Реклама

Президент Фінляндії нагадав, що його країна у Другій світовій війні, в Зимовій війні та у війні-продовженні зберегла незалежність, але, на жаль, втратила суверенітет і територію. Проте він наголосив, що для України має бути інший шлях.

«Зараз ми повинні гарантувати, що Україна збереже не тільки незалежність, а також і суверенітет, і територію. Хоча ми втратили [частину території Фінляндії — ред.] де-факто і де-юре, але цього не повинно статися з Україною», — заявив Александер Стубб.

Президент Фінляндії чітко дав зрозуміти, що, попри історичні аналогії, міжнародна спільнота повинна докласти всіх зусиль, аби Україна не повторила долю його країни щодо територіальних втрат. Він підкреслив, що мета полягає у збереженні не лише незалежності, а й повного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент Фінляндії оцінив перспективи завершення війни в Україні. Він зауважив, що Путін провалив усі свої цілі, а Україна щодня ближча до миру.