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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді в Москві — Зеленський

Президент України заявив, що поважає вибір лідерів, які їдуть до Путіна на парад, але наша сторона не несе відповідальність за події у той день.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок до Москву на парад 9 травня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Ми порядно поводимося з Китаєм і з державами, які не підтримують Україну від початку війни, а десь там балансують або іноді більш схиляються до руських через історичні зв’язки. Але тим не менш, це не перший раз, коли до нас звертаються інші країни з тим, що вони їдуть на територію Росії і хотіли б, щоб в цей момент було безпечно. Є така дипломатія, такий формат дипломатії», — сказав він.

Президент уточнив, що наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня.

«Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії. Це факт», — додав він.

Нагадаємо:

Уряд Путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країн ЄС — Словаччини та Сербії — відвідати 9 травня парад в Москві.

Європейський Cоюз дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня.

Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового параду перемоги Путіна в Москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої «коаліції рішучих».

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