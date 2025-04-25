Україна не може прийняти перемирʼя за будь-яку ціну: нардеп попередив про наслідки

Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко

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Україна не може прийняти перемирʼя за будь-яку ціну, адже це загрожує поразкою у війні.

Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії «Голос», полковник СБУ Роман Костенко під час включення у програмі «Тема з Мосейчук» на YouTube-каналі.

«Путін розуміє тільки силу. Наші військовослужбовці на фронті — вони і є та сила, завдяки якій ми протрималися. І коли Трамп говорить, що у нас немає карт, — оце наші карти, якщо так можна порівняти. Це наші військовослужбовці, які вже четвертий рік не дають Росії розгорнутися на нашій землі та не повернути нас під свій вплив. Це наша козирна карта, яку ми маємо підтримувати», — сказав він.

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Костенко додав, що можна зрозуміти солдат на полі бою, які воюють четвертий рік і вже втомилися. Але необхідно враховувати і державницьку позицію.

«Коли, наприклад, нам будуть пропонувати перемир’я, яке призведе через декілька місяців до ще більшого вторгнення, наприклад обмежить нас в нашій в нашій армії, змусять визнати наші території [окупованими — ред.], тоді по факту вся та війна 11 років не матиме сенсу. Тому зараз складна ситуація, і в цій ситуації ми маємо в першу чергу і з партнером говорити, і європейські країни більше підключати до всієї цієї дискусії. І звертати уваги на настрої на фронті, тому що це залежить, де солдат перебуває» — зазначив він.

Нардеп підкреслив, що Україна не може погодитись на перемирʼя за будь-яку ціну.

«Ми розуміємо, що можемо отримати перемирʼя, а потім програти війну. Тому що Росія по факту не досягла жодної своєї цілі і зараз бачить, як підіграє їй Америка. Тому вони будуть робити все, щоб досягнути своїх інтересів, своїх цілей», — підсумував Роман Коcтенко.