Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом - розвідка

Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом - розвідка

Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.

Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя.

Про це йшлося в заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що з «Азовсталі» до лікарні у місті Новоазовськ вже евакуйовано 53 важкопоранених українських військових, де їм нададуть необхідну медичну допомогу .

. Також 211 осіб вже доставлено в селище Оленівка гуманітарним коридором

Для найшвидшого повернення українських героїв буде здійснено процедуру обміну.

Для найшвидшого повернення українських героїв буде здійснено процедуру обміну. Щодо захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку.

Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.

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"На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом. Слава Україні! Слава Героям Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.

Вчора, 15 травня, Міноборони Росії заявило про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" до ОРДО. Українська сторона не підтверджувала цю інформацію.

Нагадаємо, командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.

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