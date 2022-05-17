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Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом - розвідка

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Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом - розвідка

Фото: Associated Press

Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.

Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя.

Про це йшлося в заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі. 

"На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом. Слава Україні! Слава Героям Маріуполя!", - йдеться у повідомленні. 

Вчора, 15 травня, Міноборони Росії заявило про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" до ОРДО. Українська сторона не підтверджувала цю інформацію.

Нагадаємо, командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.

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