Україна не може деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом - розвідка

Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.
Спільно ГУР МО України, ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія, СБУ, Національна Поліція та полк «Азов» здійснюють операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» захисників Маріуполя.
Про це йшлося в заяві Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі.
- Нагадаємо, що з «Азовсталі» до лікарні у місті Новоазовськ вже евакуйовано 53 важкопоранених українських військових, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.
- Також 211 осіб вже доставлено в селище Оленівка гуманітарним коридором
Для найшвидшого повернення українських героїв буде здійснено процедуру обміну.
- Щодо захисників, які досі залишаються на території «Азовсталі», зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку.
- Всі поставленні командуванням завдання виконані оборонцями Маріуполя у повному обсязі.
"На жаль, на сьогодні, Україна не може деблокувати «Азовсталь» військовим шляхом. Слава Україні! Слава Героям Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.
Вчора, 15 травня, Міноборони Росії заявило про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" до ОРДО. Українська сторона не підтверджувала цю інформацію.
Нагадаємо, командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.
Читайте також:
- Окупанти продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по заводу "Азовсталь" - Генштаб ЗСУ
- На "Азовсталі" через атаки окупантів за два місяці загинуло 15 жінок: мер показав відео із заводу
- "Хлопцям та дівчатам наживо відрізають поранені руки та ноги": мати бійця про жахи на "Азовсталі"