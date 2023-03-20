Україна не може собі дозволити піти на мирні переговори без повернення територій — Данілов

Росія дійсно активно проводить свою політику у країнах Заходу, щоб зупинити військові дії на своїх умовах.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Велика Британія, Німеччина і Франція запропонували Україні заключити угоду про зближення з Північноатлантичним альянсом, який надасть Україні інший доступ до західної військової техніки, але одночасно передбачає відновлення мирних переговорів з Росією. Ініціатива нібито йшла від премʼєра Британії Ріші Сунака. Також видання повідомило, що країни Заходу сумніваються у спроможності України звільнити всі свої території.

Чи дійсно був запропонований подібний формат та якою була реакція керівництва країни, розповів у інтерв’ю Наталі Мосейчук секретар РНБО Олексій Данілов.

Секретар РНБО підтвердив, що Росія дійсно активно проводить свою політику у країнах Заходу, щоб зупинити військові дії на своїх умовах, але Україна не може собі дозволити піти на поступки у питанні повернення територій.

"На засіданні Ставки жодним чином це питання ми не проговорювали. Росіяни зараз проводять дуже велику роботу, в тому числі на території інших країн для того, щоб сіяти дезінформацію, вкидати різні процеси, аби зупинити військові дії на тих умовах, які пропонує РФ. Це дійсно так. Але ми маємо на увазі, що ми не можемо йти на ситуацію, пов’язану з тим, що немає повернення наших територій", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що невідомо, хто буде гарантом безпеки України у такому разі.

"Зараз будуть створюватися нові альянси. На сьогодні країни об’єднуються в кластерні пули стосовно територіальних інтересів. Після нашої перемоги обов’язково будуть створюватися нові союзи і вони будуть забезпечувати саме ті країни безпекою та економічним добробутом, які територіально будуть входити в цей пул", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін повинен використати свій вплив на російського диктатора Володимира Путіна, щоб вмовити його вивести свої війська з території України.

Також ми інформували, що США анонсували новий пакет безпекової допомоги для України. Його оголосять найближчими днями.

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