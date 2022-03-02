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Україна не може вести перемовини, коли до її голови приставлена зброя - очільниця МЗС Канади

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Україна не може вести перемовини, коли до її голови приставлена зброя - очільниця МЗС Канади

Associated Press

“Ми усвідомлюємо важливість дипломатії”, - сказала Мелані Жолі.

Україна не може належно вести перемовини із РФ, коли російські військові ведуть обстріли.

Про це в ефірі телеканалу одного з телеканалів заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ. 

“Ми усвідомлюємо важливість дипломатії, але водночас Україна не може вести перемовини, коли, м’яко кажучи, до її голови приставлена зброя”, - сказала Жолі.

Вона також звернула увагу на те, що слова офіційної Москви не відповідають діям Росії. “Мене дуже бентежить відмінність між тим, що Росія говорила протягом останніх тижнів, і тим, як вона поводилася. Ми почекаємо й подивимося (до чого приведуть перемовини - ред.). Я завжди надаю перевагу дипломатії”, - зазначила міністр.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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