Україна не може вести перемовини, коли до її голови приставлена зброя - очільниця МЗС Канади

Україна не може вести перемовини, коли до її голови приставлена зброя - очільниця МЗС Канади

“Ми усвідомлюємо важливість дипломатії”, - сказала Мелані Жолі.

Україна не може належно вести перемовини із РФ, коли російські військові ведуть обстріли.

Про це в ефірі телеканалу одного з телеканалів заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“Ми усвідомлюємо важливість дипломатії, але водночас Україна не може вести перемовини, коли, м’яко кажучи, до її голови приставлена зброя”, - сказала Жолі.

Вона також звернула увагу на те, що слова офіційної Москви не відповідають діям Росії. “Мене дуже бентежить відмінність між тим, що Росія говорила протягом останніх тижнів, і тим, як вона поводилася. Ми почекаємо й подивимося (до чого приведуть перемовини - ред.). Я завжди надаю перевагу дипломатії”, - зазначила міністр.