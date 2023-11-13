Україна не отримає від Франції бронеавтомобілі Bastion: їх передадуть іншій країні

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що Париж погодився поставити Вірменії військову техніку у відповідь на прохання країни. Єреван побоюється більш потужного за озброєнням Азербайджану.

Про це повідомляє Ouest-France.

Франція дала згоду на укладення майбутніх контрактів із Вірменією, які дадуть змогу постачати військову техніку, щоб вона могла забезпечити свою оборону. Так, 22 і 23 жовтня міністр оборони Вірменії Сурен Папікян перебував у Парижі, де зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Тоді було підписано угоди про двостороннє співробітництво.

Скільки бронемашин отримає Вірменія

Перша підтверджена поставка стосується легких бронемашин типу Bastion. Цей бронеавтомобіль може нести бойову групу з восьми солдатів, забезпечуючи захист від вогню зі стрілецької зброї та мін.

Йдеться про партію в 50 бронеавтомобілів. Вони мали пройти через грузинський порт Поті, а потім залізницею попрямувати до Вірменії.

Чому їх не передали Україні

Видання Ouest-France пише, що ці 12,5-тонні автомобілі спочатку призначалися для України. Але в Києві вважають їх занадто погано захищеними від артилерійського вогню і протитанкових ракет.

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