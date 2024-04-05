Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні: які країни проти

Київ не запросять приєднатись до Альянсу на саміті у Вашингтоні в липні. Сполучені Штати та Німеччина залишаються непорушними у своєму ставленні до цього питання.

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що НАТО не має бажання приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку Альянсу втягне його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Сполучені Штати і Німеччина, як і раніше, виступають проти запрошення України до НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні, як це було і на минулорічному саміті у Вільнюсі. За даними NYT, вони навіть хочуть, щоб це питання було зняте з порядку денного в липні, незважаючи на те, що аналогічний процес щодо членства України в ЄС був схвалений минулої зими.

Як зазначається, основні зусилля зараз спрямовані на чітке визначення умов, які Україна має виконати, однак вони ще не просунулися вперед.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він "уважно слухав" своїх колег-дипломатів, які обговорювали підготовку до саміту у Вашингтоні влітку цього року і те, як НАТО може вирішити питання про місце України в Альянсі.

"Це справа самих членів Альянсу – ухвалити рішення про форму і зміст наступного кроку на шляху до членства України в НАТО. Ми будемо з нетерпінням чекати на результат, але, звичайно, ми вважаємо, що Україна заслуговує на членство в НАТО, і що це має статися якнайшвидше", – сказав Кулеба.

При цьому через війну з Росією, що триває, "жодна з цих речей не матиме значення до липня", підкреслюють джерела NYT. Адже, як зазначає видання, стає "дедалі реальнішою" перспектива поразки України у війні.

"Ситуація на місцях може виглядати набагато гірше, ніж сьогодні, і тоді постане питання: "Як нам зробити так, щоб Росія не перемогла?", – сказав Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО.

Нагадаємо, раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко також заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року члени Альянсу, ймовірно, не запросять Україну до вступу, проте просування з цього питання все ж відбудеться.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.