Україна не піддасться тиску США щодо територій – прогноз генерала Раяна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп просуває ідею швидкого завершення війни в Україні, але українська влада та Збройні Сили не погодяться на поступки щодо окупованих територій.

Про це генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раян розповів під час інтерв’ю для 24 каналу.

За його словами, Трамп вважає, що Росія буцімто дотрималась домовленостей і не атакувала енергетичну інфраструктуру України протягом тижня, проте це не відповідає дійсності.

Він також пояснив, що США можуть намагатися тиснути на Київ, зокрема призупинити обмін розвідувальною інформацією або передачу озброєння, яке закуповують для України європейські країни.

«Трамп думає, що може натиснути на Київ, але влада, українці, Збройні Сили — навіть під тиском не погодяться віддати окуповані території Росії. Це поставить Москву у кращу позицію та дасть шанс на відновлення бойових дій через кілька років», — сказав він.

Він вважає, що зупинка бойових дій не буде вигідною для України. Українці прагнуть миру, проте Росія цього не хоче і, найімовірніше, порушить будь-які домовленості, як робила неодноразово раніше.

