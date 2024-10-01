Україна не потребує дозволу для використання власної зброї для ударів по Росії - США

Сполучені Штати не забороняють ЗСУ завдавати ударів по російських цілях поблизу кордону.

Україна як суверенна держава може сама приймати рішення щодо ударів по цілях у Росії власною зброєю.

Крім того, США не забороняють застосовувати зброю американського виробництва у прикордонних регіонах РФ.

Про це речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив у відповідь на запитання про можливість для України отримати дозвіл від США для ударів американською зброєю вглиб Росії, - пише Укрінформ.

"Передусім, Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдавати ударів у відповідь по російських цілях. Вони є суверенною країною і можуть використовувати ту зброю, яку створили самостійно, а її дуже багато", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він звернув увагу на оборонні програми, які Україна запровадила впродовж останнього року.

Міллер додав, що Сполучені Штати не забороняють ЗСУ завдавати ударів по російських цілях поблизу кордону, звідки війська РФ розгортають наступальні дії.

Тому, за його словами, Україна має великий потенціал, аби захищати себе.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі висловив думку, що Київ може отримати дозвіл на удари вглиб території Російської Федерації західним озброєнням до початку зими.

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