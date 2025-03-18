"Україна не салат і не компот": Зеленський про зростання "апетиту" Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче, аби "ми були в списку меню для Путіна".

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами.

Зеленського запитали, як він ставиться до спроб Путіна у переговорах зі США включити війну з Україною до ширшого кола питань, як от проблеми на Близькому Сході. На його думку, Кремль застосовує таку тактику, "щоб максимально виключити Україну з переговорного процесу.

"Ширше коло питань – це для того, щоб виключити Україну максимально із цього процесу. Дійсно, у сторін є широке поле своїх тем, і це зрозуміло. Сполучені Штати самостійна держава…, вони можуть обговорювати що завгодно. Мені здається, що це їхні двосторонні відносини, хоча, безумовно, вони мають вплив і на нашу ситуацію, передусім на війну в Україні. Я про це говорив абсолютно відверто американській стороні. При всій повазі, не хочу нікого ображати, але я не хочу, щоб ми були в "списку меню" для Путіна. Розумієте? Ми не салат і не компот для цієї людини, незважаючи на його апетити", – відповів президент України.

Він наголосив, що Україна – самостійна держава, тому вважає, що домовлятись без України є неправильним, бо результату, бажаного для всіх, не буде.

Раніше президент Зеленський прокоментував слова Путіна і Трампа про "оточення" ЗСУ на Курщині.

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