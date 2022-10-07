Україна не штовхає світ до Третьої світової війни, бо не має ядерної зброї: заява Подоляка

Подоляк поклав край дискусії про превентивний ядерний удар по Росії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має ядерної зброї, на відміну від Росії. Тож Україна не штовхає світ до Третьої світової війни.

Про це Подоляк написав у Мережі 7 жовтня.

"Не треба підміняти порядок денний: 1. Росія має ядерну зброю. Україна – ні. 2. Росія погрожує застосувати ЗМУ. Україна її навіть не має. 3. РФ вторглася до України та вбиває людей. Україна захищає свої кордони", – розставив усі крапки над "і" радник керівника ОП.

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"То хто ж насправді "штовхає світ до WWIII" чи ядерного апокаліпсису?" – поставив риторичне запитання Подоляк.

В чому полягає дискусія про ядерну зброю, Україну і Третю світову

Нагадаємо, Зеленський заявив, що міжнародна спільнота та НАТО повинні були вжити превентивних заходів щодо дій Росії до 24 лютого. Цю заяву президент України зробив 6 жовтня під час виступу перед учасниками саміту Європейської політичної спільноти.