Україна не стане членом ЄС 2027 року: єврокомісарка розвіяла ілюзії щодо швидкого вступу

Єврокомісарка з розширення Марта Кос. Фото European Commission

Швидкий вступ України до Європейського Союзу наразі залишається недосяжним. Для повноцінного набуття членства нашій державі необхідно виконати дві фундаментальні вимоги, які гарантуватимуть стабільність та безпеку.

Про це пише Politico.

Жодних ілюзій щодо 2027 року

За словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, процес євроінтеграції України не буде завершений найближчими роками. Зокрема, вона відверто відкинула можливість офіційного приєднання до європейського блоку вже через кілька років.

«Усі в цій кімнаті знають, що неможливо, щоб Україна стала членом ЄС вже 1 січня 2027 року», — наголосила Марта Кос.

Дві ключові вимоги для вступу

Основними передумовами для членства єврокомісарка назвала завершення війни та проведення необхідних внутрішніх реформ. Вона пояснила, що європейські інвестори готові заходити на український ринок та вкладати кошти лише за умов абсолютної стабільності.

«Спочатку потрібен мир — це важливо — потім треба провести реформи… інвестори прийдуть, як ви знаєте, в Україну лише тоді, коли вони зможуть заробляти гроші і коли їхні інвестиції будуть у безпеці», — пояснила єврокомісарка.

Водночас у Єврокомісії визнають, що Україна вже зараз є вкрай важливою партнеркою для Євросоюзу. Зокрема, тісна співпраця у сферах оборони, інновацій та інших стратегічних напрямках здатна суттєво посилити глобальну конкурентоспроможність усього європейського блоку.

