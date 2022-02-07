Україна не стане членом ЄС і НАТО поки має окуповані Росією території: чи правда це та що каже литовський досвід

Україна не стане членом ЄС і НАТО поки має окуповані Росією території: чи правда це та що каже литовський досвід

За словами спікерки Сейму Литви Вікторії Чмілітє-Нільсен, значною мірою питання членства в НАТО чи ЄС перебуває в руках України.

Запрошення вступити до НАТО є політичним рішенням. Невирішені зовнішні територіальні суперечки є важливою причиною, чому країна не може бути прийнята.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявила спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

"Запрошення вступити до НАТО є політичним рішенням. Звичайно, існує набір критеріїв, яким мають відповідати потенційні нові члени НАТО. Але, зрештою, це політичне рішення. Це правда, що НАТО вказало, що невирішені зовнішні територіальні суперечки є важливою причиною, чому країна не може бути прийнята. Але я насправді не думаю, що, наприклад, окупація Криму підпадає під ці критерії. Тому що це не невирішений територіальний спір. Це чиста і дуже пряма територіальна окупація", - зазначила вона.

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За словами Чмілітє-Нільсен, говорячи про литовський досвід, зрозуміло, що країні необхідно багато працювати, робити своє домашнє завдання та обов’язково проводити реформи.

"А потім, коли з’явиться вікно можливостей, коли настане відповідний час, і, звичайно, попрацюєте з партнерами, буде успіх. Все в наших руках", - сказала вона.

Спікерка також додала, що значною мірою питання членства в НАТО чи ЄС також перебуває в руках України.

"Наш досвід свідчить, що для цього потрібно багато роботи, зусиль і дуже чіткі мета і план. Але коли у вас є всі ці речі, з’являється вікно можливостей", - резюмувала політикиня.

Нагадаємо:

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен зазначила, що ніхто не може відмінити суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. А обіцянка НАТО 2008 року (на Бухарестському саміті, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – Ред.) Україні залишається чинною.

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