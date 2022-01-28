"Україна - не "Титанік": Зеленський прокоментував "евакуацію" іноземних дипломатів

Дипломати з Греції, які перебувають у Маріуполі, не виїхали з міста.

Володимир Зеленський вважає, що від'їзд іноземних дипломатів з України - це помилка.

Про це президент України сказав на брифінгу за участю іноземних ЗМІ у п’ятницю, 28 січня.

"Це помилка. Я відверто про це говорю. Але я не маю права говорити, що це помилка урядів поважних держав. Я вважаю, що це помилка для нас, для України. Сигнали, які ми отримували від дипломатів, що їдуть робітники не першого рівня. Я так не вважаю. У такій ситуації всі першого рівня. Всі повинні бути на місці. Я вам скажу чесно, що у нас в Маріуполі, наприклад, є представники дипломатичного корпусу Греції. Навіть з Маріуполя, де є контактна лінія і можна почути постріли, греки нікого не забрали", - сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що "Україна - не "Титанік", а тому піде вперед.

"Я не порівнюю держави, я просто хочу вам сказати, що це важливий сигнал. Всі на це дивляться, всі розуміють. Як реагує ЄС, Британія, США. Я вважаю, що посольські робітники, дипломати повинні бути тут. Це – капітани, представники своїх держав. А капітани останні покидають човен. А я вважаю, що Україна – не "Титанік", Україна піде вперед", - сказав Володимир Зеленський.

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