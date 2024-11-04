Україна не веде переговорів з Росією в енергетичній сфері — Єрмак

Україна не веде жодних перемовин з Росією, зокрема у сфері енергетичної безпеки.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук в межах інформаційного марафону "Єдині новини".

Єрмак зазначив, що була проведена конференція, присвячена енергетичній безпеці, яка відбулася за спільної організації з Катаром.

"Нібито переговори України-Росії — це точно неправда. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але співорганізатором був Катар. І коли закінчилося, було багато країн з різних континентів, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією — будь ласка", — сказав він.

Нагадаємо, в Україні втрачено понад половину генерувальних потужностей, що загрожує тривалими відключеннями світла. Цієї зими відключення можуть тривати до 20 годин, якщо температура опуститься до -10° і Росія виведе з ладу атомні електростанції.

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