Україна не веде переговорів з Ізраїлем щодо безпеки: Зеленський назвав причини

Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наразі не веде переговорів з Ізраїлем щодо безпекової допомоги, оскільки ізраїльська сторона не проявляє ініціативи.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Бараку Равіду.

За словами глави держави, Україна готова допомагати партнерам, однак для цього потрібен чіткий запит із їхнього боку. Він також зазначив, що під час візитів на Близький Схід зосереджується на досягненні конкретних результатів, а не на формальних зустрічах.

Реклама

«Ми у війні. Нам потрібні результати з обох сторін. Ми хочемо допомогти, але не можемо, якщо не знаємо, де саме це потрібно», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що між Україною та Ізраїлем існують взаємні можливості для співпраці, однак наразі відсутня ініціатива з ізраїльського боку. За його словами, без конкретного запиту обговорювати практичну допомогу неможливо.

Також він повідомив, що не спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу вже понад два роки. Водночас, за його словами, Ізраїль намагається балансувати у відносинах між Україною та Росією.

«У нас є те, що потрібно їм, і у них є те, що потрібно нам. Але це залежить від сторони Ізраїлю. Ніхто не звертався до нас по допомогу», — зазначив президент.

Реклама

Окремо Зеленський додав, що Україна передавала лідерам країн Близького Сходу розвідувальні дані щодо співпраці Росії та Ірану. За його оцінкою, Москва фактично надає Тегерану пряму підтримку.

Крім того, глава держави наголосив, що Росія зацікавлена у затягуванні війни, адже отримує від цього стратегічні вигоди, зокрема через зміну фокусу міжнародної уваги.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відповів, чому не заїхав до Ізраїлю під час свого турне на Близькому Сході.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку безпрецедентних десятирічних угод із країнами Близького Сходу.