Україна не виключає жодного з форматів: Зеленський про зрив переговорів у Лондоні

Президент Володимир Зеленський / © Getty Images

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Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Без режиму тиші неможливо проводити переговори про мир.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що саме про безумовне припинення вогню наполягала США 11 березня цього року. На думку Зеленського, встановлення режиму тиші є абсолютно можливим.

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«Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами — збереження життів», — сказав глава держави.

Зеленський підтвердив, що сьогодні в Лондоні українська делегація вже почала зустрічі з партнерами. Президент не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до встановлення миру.

«Припинення вбивств — це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші — відсутність терору», — підсумував він.

Зрив переговорів у Лондоні

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».

Вчора президент Зеленський відповів, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.

Після цього МЗС Великої Британї підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройдуть на рівні високопосадовців.

Також стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде в Лондон. Натомість замість нього мав приїхати спецпосланник щодо України Кіт Келлог.

У The Washington Post назвали причину, чому були зірвані переговори в Лондоні щодо миру в Україні.