"Україна не вижене кожного росіянина, а РФ не візьме Київ" – сенатор Грем про "обмін територіями"

Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтвердив інформацію, що на переговорах в Алясці між Трампом і Путіним буде обговорюватися так званий обмін територіями.

Пр це пише Clash Report.

«Я хочу бути з вами відвертим. Україна не вижене кожного росіянина. А Росія не візьме Київ. У кінці будуть певні обміни територіями», — сказав Грем.

Водночас, сенатор вважає, що Штати мають продовжити постачати озброєння Києву.

«Третю війну (Росії проти України — Ред.) зупинить продовження озброєння України, щоб Росію стримувала найсмертоносніша армія Європи на даний момент, якою є Україна», — підсумував сенатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

У The New York Times вважають, що заява Зеленського про відмову від пропозиції Трампа може роздратувати Трампа.

Також у NYT попередили про загрози для Києва від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.