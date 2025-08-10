- Дата публікації
"Україна не вижене кожного росіянина, а РФ не візьме Київ" – сенатор Грем про "обмін територіями"
Сенатор Грем підтвердив розмови про «обмін територіями», але наголосив, що Штати мають продовжити постачати озброєння Києву.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтвердив інформацію, що на переговорах в Алясці між Трампом і Путіним буде обговорюватися так званий обмін територіями.
Пр це пише Clash Report.
«Я хочу бути з вами відвертим. Україна не вижене кожного росіянина. А Росія не візьме Київ. У кінці будуть певні обміни територіями», — сказав Грем.
Водночас, сенатор вважає, що Штати мають продовжити постачати озброєння Києву.
«Третю війну (Росії проти України — Ред.) зупинить продовження озброєння України, щоб Росію стримувала найсмертоносніша армія Європи на даний момент, якою є Україна», — підсумував сенатор.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».
У The New York Times вважають, що заява Зеленського про відмову від пропозиції Трампа може роздратувати Трампа.
Також у NYT попередили про загрози для Києва від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.