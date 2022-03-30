"Україна не є членом НАТО": у Британії не готові надати Україні гарантії безпеки, як в Альянсу

"Україна не є членом НАТО": у Британії не готові надати Україні гарантії безпеки, як в Альянсу

Там виключили, що домовленість про гарантії безпеки може включати можливість прямої участь військ держави у війні з Росією.

Велика Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, проте виключає взяття на себе зобов’язань, які мають країни-члени НАТО в межах Альянсу.

Про це заявив заступник британського прем’єра Домінік Рааб, пише The Guardian.

"Ми дуже уважно розглянемо все, що за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо членів НАТО", – розповів заступник голови парламенту Британії.

Рааб додав, що рішення держави про готовність стати гарантом безпеки для України "залежатиме від того, що саме задіяно". Проте заступник прем’єра Британії виключив, що домовленість про гарантії безпеки може включати можливість прямої участь військ держави у війні з Росією.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО", – зазначив Рааб.

Нагадаємо, після переговорів представників України та Росії у Стамбулі 29 березня член української делегації Олександр Чалий пояснив, що держава домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Після цього постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард заявляла, що держава готовастати гарантом безпеки для України.

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