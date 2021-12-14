"Україна не є кінцевою метою Путіна": Резніков попередив Європу про можливі плани Кремля

Повномасштабний напад РФ на Україну стане катастрофою для обох держав, каже Олексій Резніков.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у разі повномасштабного нападу РФ на Україну, "війна прийде і до європейських країн". Це також призведе до багатьох жертв.
Про це він заявив в інтерв’ю Politico.
"Україна не є кінцевою метою Путіна. Україна є "географічним центром Європи", тож якщо буде війна, війна прийде до Європи, а не тільки до Україну", - сказав він.
Резніков вважає, що Володимир Путін зацікавлений не стільки в самій Україні, скільки в тому, щоб "показати Європі, що може зробити Росія".
"Ми лише його частина, це квадрат на шаховій дошці більших російських амбіцій", - уточнив голова Міноборони.
За його словами, у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну непоправних наслідків зазнають обидві сторони. Крім того, це може призвести до того, що 5 млн біженців з України втечуть від бойових дій.
"Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів будуть повертатися додому в гробах, і це покажуть канали в Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа", - пояснив Резніков.
Водночас голова Міноборони запевнив, що українці будуть захищати свої території та життя.
"У нас є 200 тис. резервістів, 400 тис. ветеранів українсько-російської війни. 400 тис... просто порахуйте", - підсумував міністр.
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